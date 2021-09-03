Учневі який виправив помилку Путіна винесли догану

Критики Кремля похвалили сміливого учня, який знайшов в собі мужність заперечити президенту Росії Володимиру Путіну після того, як той помилився в фактах в розмові з дітьми на уроці історії, повідомляє агентство DPA.

Хлопчик, помітно зніяковівши, розповів Путіну, що імператор Петро I (1672-1725) воював не в Семирічній війні (1756-1763), а в Північній війні, яка тривала 21 рік (1700-1721).

Президент подякував хлопчику за виправлення, але директор школи відчитав дитини за “зухвалість”.

Критично налаштовані до Кремля ЗМІ і опозиційні політики похвалили студента за хоробрість. За словами Кіри Ярміш, прес-секретаря ув’язненого опозиціонера Олексія Навального, директриса, мабуть, вважає, що в школі треба вчити “слухняності і прислужництво”, а не фактами.

Інцидент, який стався в перший день навчання в Росії 1 вересня, викликав хвилювання в країні і змусив представника Кремля Дмитра Пєскова відреагувати.

“Це зовсім не нахабство. Ми категорично не згодні з директором школи”, – сказав він, висловивши сподівання, що подальшого покарання для учня не буде.