Прогноз: газа в России хватит на 70 лет, нефти — на 30 Что дальше?

Запасов газа в России хватит еще максимум на 70 лет. Нефти хватит только на 30 лет добычи. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на новый прогноз холдинга «Росгеология».

«За последние 25 лет новых запасов газа и нефти в России выявлено в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет. Большинство российских месторождений истощаются», — сообщают российские эксперты в области энергетики.

Какие перспективы для отрасли?

Сохранение добычи нефти и газа на нынешнем уровне имеет стратегическое значение для России, поскольку на всю отрасль приходится более 70% экспортной выручки страны. В бюджетном плане доходы от нефти и газа установлены на уровне 8-10 триллионов рублей в год до 2036 году. Однако обеспечение резервов имеет огромное значение для будущего экономики.

Согласно прогнозам экспертов, таких природных ресурсов, как алмазы и цинк, при нынешних темпах добычи хватит примерно на 20 лет, а золота и свинца — примерно на 10 лет.

В мае этого года глава Министерства природных ресурсов Российской Федерации Александр Козлов заявил, что, по его мнению, при сохранении нынешних темпов производства сырья российской нефти хватит еще на 59 лет, а природного газа — в течение 103 лет.

Член федерального правительства сравнил ситуацию с «общей температурой в больнице» и подчеркнул, что в стране есть месторождения, которые уже выводятся из эксплуатации, а есть такие, которые еще не загружены полностью.

По его словам, объем гарантированных поставок энергоносителей может измениться, если в геологические исследования вложить финансовые вложения.

В начале апреля глава Федерального агентства по использованию природных ресурсов «Роснедр» Евгений Киселев отметил, что запасов нефти в России хватит на ближайшие 58 лет.

Вместе с тем он подчеркнул, что в данном случае речь идет о «условные» показатели, которые будут меняться с развитием и применением современных технологий, а линия подхода к ним будет «постоянно двигаться вперед».