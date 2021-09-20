Газу в Росії вистачить на 70 років, нафти – на 30 років

Запасів газу в Росії вистачить ще максимум на 70 років. Нафти вистачить тільки на 30 років видобутку. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на новий прогноз холдингу “Росгеологія”.

“За останні 25 років нових запасів газу і нафти в Росії виявлено в 10 разів менше, ніж за попередні 25 років. Більшість російських родовищ виснажуються”, – повідомляють російські експерти в галузі енергетики.

Які перспективи для галузі?

Збереження видобутку нафти і газу на нинішньому рівні має стратегічне значення для Росії, оскільки на всю галузь припадає понад 70% експортної виручки країни. У бюджетному плані доходи від нафти і газу встановлені на рівні 8-10 трильйонів рублів в рік до 2036 році. Однак забезпечення резервів має величезне значення для майбутнього економіки.

Згідно з прогнозами експертів, таких природних ресурсів, як алмази і цинк, при нинішніх темпах видобутку вистачить приблизно на 20 років, а золота і свинцю – приблизно на 10 років.

У травні цього року голова Міністерства природних ресурсів Російської Федерації Олександр Козлов заявив, що, на його думку, при збереженні нинішніх темпів виробництва сировини російської нафти вистачить ще на 59 років, а природного газу – протягом 103 років.

Член федерального уряду порівняв ситуацію з “загальною температурою в лікарні” і підкреслив, що в країні є родовища, які вже виводяться з експлуатації, а є такі, які ще не завантажені повністю.

За його словами, обсяг гарантованих поставок енергоносіїв може змінитися, якщо в геологічні дослідження вкласти фінансові вкладення.

На початку квітня голова Федерального агентства з використання природних ресурсів “Роснедр” Євген Кисельов зазначив, що запасів нафти в Росії вистачить на найближчі 58 років.

Разом з тим він підкреслив, що в даному випадку мова йде про “умовні” показники, які будуть змінюватися з розвитком і застосуванням сучасних технологій, а лінія підходу до них буде “постійно рухатися вперед”.