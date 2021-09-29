ГлавнаяРОССИЯЗа расследование об отравлении Навального журналистам вручили "Эмми"
РОССИЯ

За расследование об отравлении Навального журналистам вручили «Эмми»

Матеріал CNN, підготовлений у співпраці з Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, удостоєний премії "Еммі" в номінації "Репортаж-розслідування в новинній програмі".

Евгений Подольский

Журналистское расследование нескольких СМИ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального удостоено американской телевизионной премии «Эмми». Награду в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе» получил сюжет, вышедший в эфире телекомпании CNN, сообщило во среду, 29 сентября, жюри «Эмми». Расследование проводилось совместно журналистами CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Участники журналистского расследования пришли к выводу, что на Навального в августе 2020 года совершили покушение с использованием запрещенного боевого отравляющего вещества группы «Новичок» сотрудники спецгруппы ФСБ, действовавшие под прикрытием Института криминалистики. В опубликованном 14 декабря прошлого года материале указывается, что сотрудники ФСБ следили за Навальным несколько лет. Расследователи выяснили, что, согласно базе данных авиаперелетов, члены группы летали в десятки городов России, куда летал и Навальный.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в покушении президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Более 50 стран — участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании «Ив Роше». В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Премия «Эмми» считается самой престижной мировой наградой в области телевидения. Название премии происходит от слова immy — так называлась передающая вакуумная трубка в первых телевизионных камерах.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International