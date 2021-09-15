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Бывшие сотрудники разведки США признались в кибератаках в пользу ОАЭ

Глеб Парфененко
Бывшие сотрудники разведки США признались в кибератаках в пользу ОАЭ

Три бывших сотрудника американской разведки признались в проведении кибератак в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, направленных на врагов или соперников этой страны Персидского залива, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Министерство юстиции США.

49-летний Марк Байер, 34-летний Райан Адамс и 40-летний Дэниел Геррик договорились с судебными органами США о выплате штрафов на общую сумму 1,7 миллиона долларов — сумму, которую они заработали, работая на Эмираты. Они заплатят эту сумму, чтобы уголовное преследование против них могло быть прекращено.

Эти три человека работали на военную разведку США, прежде чем принять участие с 2016 по 2019 год в кибератаках, осуществляемых эмиратской компанией, связанной с правительством ОАЭ, и направленных на различные цели, в основном на американские серверы, согласно документам Министерства юстиции США .

В ходе одной из таких пиратских операций был получен доступ к десяткам миллионов смартфонов.

Кроме финансовых штрафов, виновным, которые были освобождены из разведывательных структур, было запрещено проводить новые кибератаки, отмечает France Press.

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