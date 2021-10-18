Россия и США сделали дипломатический прорыв в ООН

Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместный проект резолюции о ответственное поведение государств в киберпространстве — важное событие, учитывая тот факт, что в последние годы эти две страны в основном выступали как соперники и даже противники во всемирной организации. После утверждения в Первом комитете Генеральная Ассамблея проголосует по документу в декабре, сообщает российская газета. «Коммерсант».

До сих пор правила поведения государств в информационном пространстве разрабатывались двумя механизмами в рамках ООН — возрожденной американцами группами правительственных экспертов (ГПЭ) и инициированной Россией рабочей группой открытого состава (ргос). Россия и США присоединились к обеим странам, но Москва поддержала КСРГ, а Вашингтон — ГПЭ. Конкуренция между ними создавала пространство для соперничества и закулисных интриг, снижая эффективность обоих механизмов.

С принятием консенсусных докладов в обеих группах этой весной наметились положительные изменения, но разработка совместной резолюции — это настоящий дипломатический прорыв. Во многом это связано с договоренностями, достигнутыми президентами Байденом и Путиным на их июньской встречи, отмечает газета.

На прошлой неделе проект был представлен делегациями России и США на неофициальных консультациях в ООН. Андрей Крутских, специальный представитель президента Путина по международному сотрудничеству в области кибербезопасности, назвал это событие «историческим моментом». По его словам, резолюция также имеет стратегическое значение, поскольку она положит конец параллельную работу двух площадок ООН по кибербезопасности, к чему давно призывает мировое сообщество.

В совокупности последние отчеты двух групп образуют рамочное концепцию правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Новая российско-американская резолюция призывает государства внедрить эти нормы и создать условия для дальнейших усилий в этой области в ООН, сказала Мишель Маркофф, киберкоординатор Госдепартамента США.

Согласно документу, отныне эта работа будет проводиться в рамках КСРГ, мандат которой продлен до 2025 г.. В резолюции подчеркивается, что все государства заинтересованы в содействии мирному использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предотвращения связанных с ними конфликтов. Но он добавляет, что ряд стран наращивает свой потенциал в использовании ИКТ в военных целях, и все более вероятно, что ИКТ будут использоваться в будущих конфликтах. А принятие добровольных и необязательных норм ответственного поведения может уменьшить угрозы международному миру, безопасности и стабильности.

На переговорах в ООН дипломаты ранее разработали базовый киберкодекс для государств. В частности, они призвали правительства предотвращать распространение вредоносных программ, информировать авторов программного обеспечения о обнаруженные уязвимости, а не использовать их для взлома, и воздерживаться от запуска скрытых функций в ИТ-продуктах, производимых на их территории. Слабой стороной кодекса, однако, является добровольный характер стандартов. Россия неоднократно предлагала сделать их юридически обязательными, но США выступали против, напоминает газета.

Представление российско-американского проекта резолюции в ООН — «беспрецедентный шаг» — стало возможным потому, что двум странам удалось вынести за скобки свои политические разногласия и занять прагматичную, конструктивную и ответственную позицию, подчеркнул Крутских. Вместе со своим американским коллегой он призвал все государства-члены ООН поддержать документ, в том числе в качестве соавторов. К моменту сдачи номера в печать их было уже более пятидесяти, добавляет «Коммерсант».