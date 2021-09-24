Европейский Союз осудил Россию за кибератаки и вмешательство в демократические процессы в государствах-членах. По запросу Польши заявление по этому поводу опубликовал глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл от имени европейских столиц. Он призвал власти Москвы соблюдать нормы ответственного поведения в киберпространстве.

Глава дипломатии ЕС написал, что некоторые государства-члены наблюдали злонамеренные кибер-действия, которые назывались Ghostwriter и связывали их с Россией.

— Такие действия недопустимы, потому что они угрожают нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также основам наших демократий, — подчеркнул Хосеп Боррелл. Он добавил, что злонамеренные кибератаки нацелены на парламентариев, государственных служащих, политиков, журналистов и представителей гражданского общества в Европейском союзе.

Речь идет о доступе к компьютерным системам, личным счетам и краже данных. «Эти действия противоречат нормам ответственного поведения в киберпространстве и направлены на подрыв наших демократических институтов посредством дезинформации и манипуляций с информацией», — написал Хосеп Боррелл.

Глава дипломатии ЕС объявил, что обсуждение этого вопроса будет проведено между странами-членами и что ЕС рассмотрит дальнейшие шаги.