Колишні співробітники розвідки США зізналися в кібератаках на користь ОАЕ

Три колишніх співробітника американської розвідки зізналися в проведенні кібератак на користь Об’єднаних Арабських Еміратів, спрямованих на ворогів або суперників цієї країни Перської затоки, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на Міністерство юстиції США.

49-річний Марк Байєр, 34-річний Райан Адамс і 40-річний Деніел Геррік домовилися з судовими органами США про виплату штрафів на загальну суму 1,7 мільйона доларів – суму, яку вони заробили, працюючи на Емірати. Вони заплатять цю суму, щоб кримінальне переслідування проти них могло бути припинено.

Ці три людини працювали на військову розвідку США, перш ніж прийняти участь з 2016 по 2019 рік в кібератаках, здійснюваних еміратською компанією, пов’язаною з урядом ОАЕ, і спрямованих на різні цілі, в основному на американські сервери, згідно з документами Міністерства юстиції США.

В ході однієї з таких піратських операцій був отриманий доступ до десяткам мільйонів смартфонів.

Крім фінансових штрафів, винним, які були звільнені з розвідувальних структур, було заборонено проводити нові кібератаки, зазначає France Press.