Google предупреждает: будут хакерские атаки на политиков и журналистов

В ближайшем будущем некоторых пользователей Gmail могут ожидать кибератаки, в основном политики и журналисты, предупреждает Google. Как сообщалось, акцией может управлять APT28 (Fancy Bear) — группа киберпреступников, контролируемая российскими службами.

Предупреждение было отправлено примерно 14 тысячам человек. Пользователи Google — они могут стать объектами кибератак, поддерживаемых российскими центрами, — эту информацию предоставила служба кибербезопасности Белого дома. Google анонсировал обновление безопасности — особенно для учетных записей электронной почты важных пользователей, включая политиков и журналистов.

Все указывает на то, что за потенциальной атакой стоит хакерская группа APT28 (Fancy Bear). Это организация, связанная с Россией, которая недавно активизировала свою деятельность.

— APT-атаки, Поддерживаемые государствами, не новы и будут продолжать представлять серьезную угрозу, потому что кибервойна — это просто часть современной геополитики, — подчеркивается в сообщении Эрих Крон, бывший менеджер по безопасности в США. 2-й региональный киберцентр армии.

«Текущее предупреждение в основном сообщает людям, что они могут стать потенциальной целью для следующей атаки, поэтому сейчас, возможно, самое подходящее время для принятия некоторых мер безопасности ‘, — подчеркнул Шейн Хантли, возглавляющий группу анализа угроз Google (TAG). отслеживает атаки, спонсируемые конкретными государствами.

— Если вы активист, журналист, государственный служащий или работаете в NatSec, это предупреждение, честно говоря, не должно стать неожиданностью. В какой-то момент подразделение, поддерживаемое иностранным правительством, вероятно, попытается что-то вам послать, добавляет он.

Эксперты указывают, что APT28 действует как минимум с 2004 года под эгидой Главного разведывательного управления Генштаба 85-й в / ч Главного центра специальных служб 26165.

Не исключено, что группировка участвовала в нападениях на Хиллари Клинтон в 2016 году с целью сорвать президентские выборы в США.