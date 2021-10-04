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Зеленский заявил что готов к встрече с Путиным

Президент України зазначив, що поки російська сторона гальмує проведення таких зустрічей

Евгений Подольский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным как в формате с глазу на глаз, так и в рамках саммита лидеров «Нормандской четверки», ведь такие переговоры будут предметными и результативными для мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма. Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции в Трускавце, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Я хотел бы встретиться с Президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение Президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча сможет принести неожиданные результаты», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он готов встретиться с Владимиром Путиным в том числе и в Нормандском формате.

«Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в решении трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма», – сказал глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что в ходе встречи с президентом РФ с глазу на глаз не стоит сосредотачиваться на конкретной повестке дня.

«Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что России и российскому народу он также нужен», – подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что пока российская сторона тормозит проведение таких встреч.

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