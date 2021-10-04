Зеленський готовий до зустрічі з Путіним віч-на-віч і в Нормандські форматі

Президент України Володимир Зеленський хотів би зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним як в форматі віч-на-віч, так і в рамках саміту лідерів «Нормандське четвірки», адже такі переговори будуть предметними і результативними для мирного врегулювання на Донбасі і деокупацію Криму. Про це глава української держави сказав під час прес-конференції в Трускавці, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Я хотів би зустрітися з Президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч буде досить предметної. Мені зрозуміло, що російська сторона, оточення Президента Росії, не хоче, щоб він проводив цю зустріч саме в форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч зможе принести несподівані результати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив, що він готовий зустрітися з Володимиром Путіним в тому числі і в Нормандські форматі.

«Я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні у вирішенні трагедії на Донбасі і в питаннях Криму», – сказав глава держави.

У той же час Зеленський зазначив, що в ході зустрічі з президентом РФ віч-на-віч не варто зосереджуватися на конкретному порядку денному.

«Я в будь-якому випадку вважаю, що там буде результат. Повинен бути. Тому що Росії і російському народу він також потрібен», – підкреслив він.

Президент України додав, що поки російська сторона гальмує проведення таких зустрічей.