В Украине выявлена ​​масштабная подделка тестов на коронавирус

К работе были привлечены сотрудники одной из туристических компаний и частной медицинской лаборатории.

При продаже заграничных поездок и праздников сотрудники турфирмы предлагали своим клиентам доплату за отрицательный тест на коронавирус. С этой целью сотрудники одной из лабораторий, участвовавших в процедуре, также сфальсифицировали тесты, выписали поддельные сертификаты и занесли их в национальный электронный реестр данных.

По данным Службы безопасности Украины, каждый месяц фальшивомонетчики подделывали около 600 тестов и справок, разрешающих выезд за границу.

Украинские сертификаты о вакцинации признаны многими странами. Пока вакцинировано около 14 процентов украинцев.

Количество заражений и смертность от коронавируса в Украине достигли апрельского уровня — пика предыдущей волны пандемии.