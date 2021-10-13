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УКРАЇНА

В Україні викрили туристичну фірму, яка масово підробляла тести на коронавірус

Євгеній Подольський

До роботи були залучені співробітники однієї з туристичних компаній і приватної медичної лабораторії.

При продажу закордонних поїздок, співробітники турфірми пропонували своїм клієнтам доплату за негативний тест на коронавірус. З цією метою співробітники однієї з лабораторій, які брали участь в процедурі, також сфальсифікували тести, виписали підроблені сертифікати і занесли їх у національний електронний реєстр даних.

За даними Служби безпеки України, щомісяця підробляли близько 600 тестів і довідок, які дозволяють виїзд за кордон.

Українські сертифікати про вакцинації визнані багатьма країнами. Поки вакциновано близько 14 відсотків українців.

Кількість заражень і смертність від коронавіруса в Україні досягли квітневого рівня – піку попередньої хвилі пандемії.

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