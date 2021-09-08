В Украине принят закон о криптовалютах

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении проект закона №3637 «О виртуальных активах», который призван урегулировать рынок виртуальных активов в Украине.

Соответствующее решение на заседании 8 сентября поддержали 276 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке документа, его актуальность обусловлена тем, что рынок виртуальных активов в Украине фактически уже является сложившимся и существует в течение нескольких лет, но находится полностью вне правового поля государства.

Законопроект должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников, говорится в пояснительной записке. Он также регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов.

Законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. Это касается хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода.