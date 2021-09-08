В Україні прийнятий закон про криптовалюти

Верховна Рада України підтримала в другому читанні проект закону №3637 «Про віртуальних активах», який покликаний врегулювати ринок віртуальних активів в Україні.

Відповідне рішення на засіданні 8 вересня підтримали 276 народних депутата.

Як наголошується в пояснювальній записці документа, його актуальність обумовлена ​​тим, що ринок віртуальних активів в Україні фактично вже є сформованим і існує протягом декількох років, але знаходиться повністю поза правовим полем держави.

Законопроект має впорядкувати регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників, говориться в пояснювальній записці. Він також регулює правовий статус віртуальних активів і цивільно-правових відносин між фізичними і юридичними особами, які виникають під час використання цифрових активів.

Законопроект визначає правовий статус і вимоги до постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними активами. Це стосується зберігання і / або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють їх контролювати, а також їх обміну, продажу та переведення.