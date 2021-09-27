Украина разочарована сделкой Венгрии с «Газпромом». Киев просит вмешательства Европейской комиссии

В понедельник в Будапеште было официально подписано соглашение с «Газпромом», в котором приняли участие представители венгерской дипломатии. По заявлению МИД Украины, Киев хочет, чтобы контракт был рассмотрен Еврокомиссией.

Как мы читаем в документе, российско-венгерское соглашение политически мотивировано и не имеет экономического обоснования.

Как писалось, решение о соглашении было принято в угоду Кремлю и нанесло бы ущерб интересам Украины и украинско-венгерским отношениям.

По мнению Украины, Венгрии выгоднее импортировать газ через Украину. В ответ на соглашение Киев отменил заседание межправительственной комиссии под председательством глав дипломатии Украины и Венгрии, которое должно состояться в ближайшие дни. Кроме того, Украина попросит Еврокомиссию оценить соответствие соглашения европейскому энергетическому законодательству.

Согласно венгерско-российскому соглашению, «Газпром» будет поставлять в Венгрию газ через Сербию и Австрию. Контракт сроком более 10 лет предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.