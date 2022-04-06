ЕС при поддержке 16 стран не будет зависеть от российского ископаемого топлива

Европейская комиссия заявила, что предложит техническую поддержку Болгарии, Бельгии, Чешской Республике, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Италии, Кипра, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Словакии и Финляндии, чтобы положить конец зависимости от российского ископаемого топлива.

Помощь призвана обеспечить определение и реализацию необходимых политических реформ и инвестиций в области диверсификации энергоснабжения, ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности. Эти страны пригласили такую ​​поддержку и получат ее в ближайшие месяцы, сказал комитет.

Комиссар ЕС по вопросам объединения Элиза Феррейра говорит, что страны ЕС столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом. 21 марта после вторжения России в Украину Комиссия предложила странам ЕС заявить, какая техническая поддержка им нужна, добавляет она, цитируемая в релизе.

По ее словам, помощь ЕК обеспечит среднесрочное смягчение роста цен, в частности, за счет ускорения экологически чистого перехода.