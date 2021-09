Гаагский трибунал проводит первые слушания по преступлениям в Косово (Фото)

Гаагский трибунал по военным преступлениям в Косово в 1998-99 годах открыл сегодня первое слушание по делу бывшего командира Освободительной армии Косово Салиха Мустафы по обвинению в военных преступлениях, включая убийства и пытки, сообщает Associated Press.

Салих Мустафа был арестован год назад в Косово и переведен в Нидерланды, чтобы предстать перед Специальным судом по военным преступлениям в Косово при поддержке ЕС, который является частью правовой системы Косово, созданной специально для рассмотрения обвинений в военных преступлениях, совершенных членами «Освободительной армии Косово» (ОАК) в 1998 -99 годах.

Salih Mustafa, former Kosovo Liberation Army #KLA leader trial to start at The Hague-based court's Tribunal on September 15, 2021.

Мустафа обвиняется в произвольном задержании, жестоком обращении и пытках по меньшей мере шести человек, а также в убийстве одного человека в Злаше в апреле 1999 года.

Жертвы были обвинены ОАК в том, что они сотрудничали с Сербией или не поддерживали ОАК, говорится в обвинительном заключении против Мустафы.

На предварительном слушании Мустафа не признал себя виновным.

Это первый процесс в этом суде, который был создан шесть лет после публикации в 2011 году докладе Совета Европы, в котором утверждалось, что бойцы ОАК занимались торговлей человеческими органами заключенных и убивали сербов и других этнических албанцев, которые, по их мнению, сотрудничали с сербскими властями.

