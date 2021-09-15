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НИДЕРЛАНДЫ

Гаагский трибунал проводит первые слушания по преступлениям в Косово (Фото)

Глеб Парфененко
Гаагский трибунал проводит первые слушания по преступлениям в Косово (Фото)

Гаагский трибунал по военным преступлениям в Косово в 1998-99 годах открыл сегодня первое слушание по делу бывшего командира Освободительной армии Косово Салиха Мустафы по обвинению в военных преступлениях, включая убийства и пытки, сообщает Associated Press.

Салих Мустафа был арестован год назад в Косово и переведен в Нидерланды, чтобы предстать перед поддерживаемым ЕС специальным трибуналом по военным преступлениям в Косово, являются частью правовой системы Косово, созданной специально для рассмотрения обвинений в военных преступлениях, совершенных членами организации «Армия Освобождения Косово» в 1998-99 годах.

Салих Мустафа был арестован год назад в Косово и переведен в Нидерланды, чтобы предстать перед Специальным судом по военным преступлениям в Косово при поддержке ЕС, который является частью правовой системы Косово, созданной специально для рассмотрения обвинений в военных преступлениях, совершенных членами «Освободительной армии Косово» (ОАК) в 1998 -99 годах.

Мустафа обвиняется в произвольном задержании, жестоком обращении и пытках по меньшей мере шести человек, а также в убийстве одного человека в Злаше в апреле 1999 года.

Жертвы были обвинены ОАК в том, что они сотрудничали с Сербией или не поддерживали ОАК, говорится в обвинительном заключении против Мустафы.

На предварительном слушании Мустафа не признал себя виновным.

Это первый процесс в этом суде, который был создан шесть лет после публикации в 2011 году докладе Совета Европы, в котором утверждалось, что бойцы ОАК занимались торговлей человеческими органами заключенных и убивали сербов и других этнических албанцев, которые, по их мнению, сотрудничали с сербскими властями.


Среди других обвиняемых, ожидающих суда, — бывший президент Косово Хашим Тачи, в прошлом году ушел в отставку, чтобы защитить себя от обвинений.

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