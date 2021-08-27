Ученые обнаружили самую северную точку суши в мире

В прошлом месяце ученые ступили на небольшой остров у побережья Гренландии, который, по их словам, является самой северной точкой суши в мире, сообщает Reuters.

Остров был открыт в результате отступления подвижных (паковых) льдов.

Это открытие произошло в ходе битвы между арктическими странами — Соединенными Штатами, Россией, Канадой, Данией и Норвегией — за контроль над Северным полюсом примерно в 700 километрах к северу и окружающим морским дном.

«Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собрать образцы», — сказал Мортен Раш, полярный исследователь и руководитель объекта Арктической станции в Гренландии.

Сначала ученые думали, что прибыли на Оодаак, остров, открытый датской группой в 1978 году. Однако позже, когда они проверили точное местоположение, они поняли, что посетили другой остров в 780 метрах к юго-западу.

«Все были счастливы найти остров, который, как мы думали, был Оодаак. Мы были немного похожи на исследователей из прошлого, которые думали, что прибудут в определенное место, но оказались в совершенно другом месте», — говорит швейцарский предприниматель Кристиан Лейстер, основатель фонда, который финансировал экспедицию.

Небольшой остров примерно 30 метров в диаметре и около трех метров в высоту, он состоит из ила с морского дна, а также с морен — почвы и камней, оставленных подвижными ледниками. Команда заявила, что рекомендует назвать остров Кекертак Аванарлек, что в переводе с гренландского означает «самый северный остров».

Несколько американских экспедиций в этом районе в последние десятилетия искали самый северный остров в мире. В 2007 году исследователь Деннис Шмидт нашел вблизи другого кандидата на «титул» — Западный остров Бродячих собак.