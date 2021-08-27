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Наука

Вчені виявили саму північну точку суші в світі

Євгеній Подольський

Минулого місяця вчені ступили на невеликий острів біля узбережжя Гренландії, який, за їхніми словами, є самою північною точкою суші в світі, повідомляє Reuters.
Острів був відкритий в результаті відступу рухомих (пакових) льодів.

Це відкриття сталося в ході битви між арктичними країнами – Сполученими Штатами, Росією, Канадою, Данією та Норвегією – за контроль над Північним полюсом приблизно в 700 кілометрах на північ і оточуючим морським дном.

«Ми не збиралися відкривати новий острів. Ми просто пішли туди, щоб зібрати зразки», – сказав Мортен Раш, полярний дослідник і керівник об’єкта Арктичної станції в Гренландії.

Спочатку вчені думали, що прибули на Оодаак, острів, відкритий датської групою в 1978 році. Однак пізніше, коли вони перевірили точне місце розташування, вони зрозуміли, що відвідали інший острів в 780 метрах на північний захід.

«Всі були щасливі знайти острів, який, як ми думали, був Оодаак. Ми були трохи схожі на дослідників з минулого, які думали, що прибудуть в певне місце, але опинилися в абсолютно іншому місці», – каже швейцарський підприємець Крістіан Лейстер, засновник фонду, який фінансував експедицію.

Невеликий острів приблизно 30 метрів в діаметрі і близько трьох метрів у висоту, він складається з мулу з морського дна, а також з морен – грунту і каменів, залишених рухомими льодовиками. Команда заявила, що рекомендує назвати острів Кекертак Аванарлек, що в перекладі з гренландського означає «найпівнічніший острів».

Кілька американських експедицій в цьому районі в останні десятиліття шукали найпівнічніший острів в світі. У 2007 році дослідник Денніс Шмідт знайшов поблизу іншого кандидата на «титул» – Західний острів Бродячих собак.

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