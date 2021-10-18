Вода с лимоном и ее чудеса для здоровья

Питьевая вода необходима для здоровья. Недостаток воды приводит к легкому и тяжелому обезвоживанию, которое нарушает все важные функции организма. Однако питьевая вода с лимоном приносит еще больше пользы для здоровья.

Вы можете пить его утром как энергетический напиток, чтобы зарядиться энергией дня. Это прекрасный заменитель кофе, потому что он бодрит и пробуждает организм. Лимонная вода утром натощак — прекрасный способ ощелачивание организма изнутри, так как он уравновешивает pH и защищает от ряда заболеваний.

Какие основные преимущества воды с лимоном?

Очень высокое содержание витамина С

Лимоны — прекрасный источник витамина С. Вода с лимонным соком насыщенная важным витамином, который является антиоксидантом и борется со свободными радикалами в организме, снижая риск воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, преждевременного старения тела и кожи. . Регулярное употребление воды с лимоном может помочь иммунной системе лучше бороться с вирусами и простудой, сокращая время восстановления.

Лимонная вода также содержит важные витамины и минералы, такие как комплекс B, фолиевая кислота, калий, кальций, магний, железо, клетчатка.

Замечательный увлажняющий крем

Лимонная вода увлажняет тело и предотвращает потерю жидкости. Если вы находитесь летом на жаре или внутри тренируетесь в тренажерном зале, вода с лимоном защитит ваше тело от чрезмерной потери жидкости. Для многих питьевая вода — не самое любимое занятие, потому что она невкусная. Однако вода с добавлением лимонного сока дает совсем другое бодрит наслаждение.

Для уменьшения и предотвращения образования камней в почках

Вода с лимоном обладает щелочным эффектом. Он противодействует кислой среде в организме, который является предпосылкой для формирования кальциевых образований в почках, желчном пузыре, зубах. Регулярное употребление воды с лимоном нормализует кислотно-щелочной баланс в организме и может предотвратить образование новых камней.

Способствует пищеварению

Согласно сайту healthline.com, лимонная вода может помочь облегчить запор. Эта практика веками известна в аюрведе и восточной традиционной медицине. Лимонный сок стимулирует перистальтику кишечника, ускоряя его движения и облегчая выведение токсинов.

Помогает уменьшить воспаление

Регулярное употребление воды с лимоном может снизить кислотность в организме, что, в свою очередь, уменьшает воспаление в тканях. Уравновешивания щелочно-кислотного уровня в организме снижает боли в суставах, тканях, помогает предотвратить развитие многих заболеваний.