Вода з лимоном і її чудеса для здоров’я

Питна вода необхідна для здоров’я. Нестача води призводить до легкого і важкого обезводнення, яке порушує всі важливі функції організму. Однак питна вода з лимоном приносить ще більше користі для здоров’я.

Ви можете пити його вранці як енергетичний напій, щоб зарядитися енергією дня. Це прекрасний замінник кави, тому що він бадьорить і пробуджує організм. Лимонна вода вранці натщесерце – прекрасний спосіб олуження організма зсередини, так як він врівноважує pH і захищає від ряду захворювань.

Які основні переваги води з лимоном?

Дуже високий вміст вітаміну С

Лимони – прекрасне джерело вітаміну С. Вода з лимонним соком насичена важливим вітаміном, який є антиоксидантом і бореться з вільними радикалами в організмі, знижуючи ризик запалень, серцево-судинних захворювань, раку, передчасного старіння тіла і шкіри. . Регулярне вживання води з лимоном може допомогти імунній системі краще боротися з вірусами і застудою, скорочуючи час відновлення.

Лимонна вода також містить важливі вітаміни і мінерали, такі як комплекс B, фолієва кислота, калій, кальцій, магній, залізо, клітковина.

Чудовий зволожуючий крем

Лимонна вода зволожує тіло і запобігає втраті рідини. Якщо ви перебуваєте влітку на спеці або усередині тренуєтеся в тренажерному залі, вода з лимоном захистить ваше тіло від надмірної втрати рідини. Для багатьох питна вода – не саме улюблене заняття, тому що вона несмачна. Однак вода з додаванням лимонного соку дає зовсім інше бадьорить насолоду.

Для зменшення і запобігання утворенню каменів в нирках

Вода з лимоном володіє лужним ефектом. Він протидіє кислому середовищі в організмі, який є передумовою для формування кальцієвих утворень в нирках, жовчному міхурі, зубах. Регулярне вживання води з лимоном нормалізує кислотно-лужний баланс в організмі і може запобігти утворенню нових каменів.

Сприяє травленню

Згідно сайту healthline.com, лимонна вода може допомогти полегшити запор. Ця практика століттями відома в аюрведі і східній традиційній медицині. Лимонний сік стимулює перистальтику кишечника, прискорюючи його руху і полегшуючи виведення токсинів.

Допомагає зменшити запалення

Регулярне вживання води з лимоном може знизити кислотність в організмі, що, у свою чергу, зменшує запалення в тканинах. Урівноваження лужно-кислотного рівня в організмі знижує болі в суглобах, тканинах, допомагає запобігти розвитку багатьох захворювань.