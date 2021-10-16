Туристы должны съедать в отеле хотя бы одно яйцо в день — с таким заявлением выступил турецкий врач Эмин Канан в беседе с Türkiye Turizm. Все дело в том, что не все путешественники едут исключительно за пляжным отдыхом, много после приезда на курорт отправляются в изнурительные туры: походы, треккинг, экскурсии по каньонам, занимаются альпинизмом, скалолазанием, скандинавской ходьбой, — а для этого нужны здоровье , силы и энергия.

Как отметило издание, ежегодно 5000000 туристов, которые размещаются в 220 гостиницах, съедают 150 000 000 яиц. Потребление этого продукта очень распространено во всем мире. По словам доктора, есть яйца — хорошая привычка, особенно это касается туристов старшего возраста, поскольку яйца невероятно полезны и питательны, их не зря называют «пищей космонавта»: «Одно яйцо большого и среднего размера содержит в среднем 72 ккал энергии, 6.3 декабре качественного белка, 4.8 декабре жира, 1.6 гр с в которых насыщенные и 270 единиц витамина А ».

Кроме питательных веществ, куриные яйца содержат биологически активные компоненты, такие как лютеин и зеаксантин, которые играют важную роль для здоровья глаз и антиоксидантных систем защиты организма. Однако необходимо знать меру: рекомендуется, чтобы общее количество холестерина, которое человек принимает при ежедневном рационе, не превышало 300 мг. Так, одно большое яйцо, а точнее его желток, содержит около половины этой нормы. С другой стороны, доктор напомнил туристам, уровень холестерина в крови зависит от количества холестерина, вырабатывается в печени, а не от холестерина, поступаемого с пищей. Таким образом, турки требуют отдыхающих есть яйца в любом виде не только дома, но и на курорте.

Резюмируем: яйца, богатые белками, витаминами, минералами, лютеин, зеаксантином и холин, но частично низким содержанием насыщенных жиров и энергии, очень питательны и не вызывают отрицательного повышение уровня холестерина в крови, как предполагалось.

По словам турецкого врача, связь между потреблением яиц и риском сердечного приступа и инсульта была объектом изучения многих исследователей. На сегодняшний день крупные и долгосрочные исследования показали, что люди, которые потребляют одно яйцо в день, не имеют повышенного риска сердечного приступа или инсульта. У туристов с заболеваниями сердца и диабетом для баланса уровня холестерина в крови можно ограничить потребление до трех яиц в неделю или есть в ресторане отеля преимущественно яичные белки.

Кроме того, продукт укрепляет иммунную систему, это будет как нельзя кстати отдыха, где турист восстанавливает эмоциональное и физическое здоровье. Эмин Канан отметил, что яйца оказывают положительное влияние на развитие мышц и костей, защищает здоровье глаз, сердца, повышает уровень железа в организме и помогает при проблемах с памятью.