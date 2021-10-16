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Турки наполегливо просять туристів їсти яйця в готелях

Турки наполегливо просять туристів їсти яйця в готелях
МедицинаТУРЕЧЧИНАТуризм
Гліб Парфененко

Туристи повинні з’їдати в готелі хоча б одне яйце в день – з такою заявою виступив турецький лікар Емін Канан в бесіді з Türkiye Turizm. Вся справа в тому, що не всі мандрівники їдуть виключно за пляжним відпочинком, багато після приїзду на курорт відправляються в виснажливі тури: походи, трекінг, екскурсії по каньйонах, займаються альпінізмом, скелелазінням, скандинавської ходьбою, – а для цього потрібні добре здоров’я, сили і енергія.

Як зазначило видання, щорічно 5 мільйонів туристів, які розміщуються в 220 готелях, з’їдають 150 мільйонів яєць. Споживання цього продукту дуже поширене у всьому світі. За словами доктора, їсти яйця – хороша звичка, особливо це стосується туристів старшого віку, оскільки яйця неймовірно корисні і поживні, їх не дарма називають «їжею космонавта»: «Одне яйце великого і середнього розміру містить в середньому 72 ккал енергії, 6.3 гр якісного білка, 4.8 гр жиру, 1.6 гр з яких насичені і 270 одиниць вітаміну А».

Крім поживних речовин, курячі яйця містять біологічно активні компоненти, такі як лютеїн і зеаксантин, які відіграють важливу роль для здоров’я очей і антиоксидантних систем захисту організму. Однак необхідно знати міру: рекомендується, щоб загальна кількість холестерину, яке людина приймає при щоденному раціоні, не перевищувало 300 мг. Так, одне велике яйце, а точніше його жовток, містить близько половини цієї норми. З іншого боку, доктор нагадав туристам, що рівень холестерину в крові залежить від кількості холестерину, що виробляється в печінці, а не від холестерину, поступаемого з їжею. Таким чином, турки вимагають відпочиваючих їсти яйця в будь-якому вигляді не тільки вдома, а й на курорті.

Резюмуємо: яйця, багаті білками, вітамінами, мінералами, лютеїн, зеаксантином і холін, але з частково низьким вмістом насичених жирів і енергії, дуже поживні і не викликають негативного підвищення рівня холестерину в крові, як передбачалося.

За словами турецького лікаря, зв’язок між споживанням яєць і ризиком серцевого нападу та інсульту була об’єктом вивчення багатьох дослідників. На сьогоднішній день великі і довгострокові дослідження показали, що люди, які споживають одне яйце в день, не мають підвищеного ризику серцевого нападу або інсульту. У туристів із захворюваннями серця і діабетом для балансу рівня холестерину в крові можна обмежити споживання до трьох яєць на тиждень або є в ресторані готелю переважно яєчні білки.

Крім того, продукт зміцнює імунну систему, це буде як не можна до речі відпочинку, де турист відновлює емоційну і фізичне здоров’я. Емін Канан зазначив, що яйця роблять позитивний вплив на розвиток м’язів і кісток, захищає здоров’я очей, серця, підвищує рівень заліза в організмі і допомагає при проблемах з пам’яттю.

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