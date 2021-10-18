Установлено точное время, когда происходит большинство несчастных случаев во время полета на самолете

Самый опасный момент при полёте на самолёте определили исследователи компании Boeing. Проанализировав данные о международных коммерческих рейсах с 2007 по 2016 годы, эксперты определили этапы полёта, где вероятность возникновения аварий гораздо выше, чем на других.

Самыми опасными ожидаемо оказались взлёт и посадка, точнее в процентном соотношении «пальма первенства» принадлежит именно посадке. А именно почти половина – или 48% несчастных случаев произошли при снижении и посадке самолёта. Несмотря на то, что на этот отрезок пути приходится всего 4% от общего времени полёта лайнера, именно он оказался наиболее опасным периодом.

Взлёт и набор высоты оказался на втором месте и с существенным отставанием – на его долю пришлось 13% катастроф. Ещё 13% приходятся на дальнейший набор высоты.

А вот основное время полёта оказалось наиболее безопасным. Всего 11% исследованных катастроф произошли в это время.

В целом же эксперты успокоили туристов – передвижение по воздуху остаётся наиболее безопасным. Шансы попасть в аварию у среднего туриста – один на 11 миллионов.