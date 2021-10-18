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Установлено точное время, когда происходит большинство несчастных случаев во время полета на самолете

Глеб Парфененко
Установлено точное время, когда происходит большинство несчастных случаев во время полета на самолете

Самый опасный момент при полёте на самолёте определили исследователи компании Boeing. Проанализировав данные о международных коммерческих рейсах с 2007 по 2016 годы, эксперты определили этапы полёта, где вероятность возникновения аварий гораздо выше, чем на других.

Самыми опасными ожидаемо оказались взлёт и посадка, точнее в процентном соотношении «пальма первенства» принадлежит именно посадке. А именно почти половина – или 48% несчастных случаев произошли при снижении и посадке самолёта. Несмотря на то, что на этот отрезок пути приходится всего 4% от общего времени полёта лайнера, именно он оказался наиболее опасным периодом.

Взлёт и набор высоты оказался на втором месте и с существенным отставанием – на его долю пришлось 13% катастроф. Ещё 13% приходятся на дальнейший набор высоты.

А вот основное время полёта оказалось наиболее безопасным. Всего 11% исследованных катастроф произошли в это время.

В целом же эксперты успокоили туристов – передвижение по воздуху остаётся наиболее безопасным. Шансы попасть в аварию у среднего туриста – один на 11 миллионов.

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