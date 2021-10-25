ГлавнаяLifeStyleПрофессор раскрыл секрет, почему люди очень часто пукают во время полета в...
LifeStyleМедицинаТуризм

Профессор раскрыл секрет, почему люди очень часто пукают во время полета в самолете

Глеб Парфененко
Профессор раскрыл секрет, почему люди очень часто пукают во время полета в самолете

«Вы не виноваты в том, что часто пукаете в самолете», — успокоил туристов Джейкоб Розенберг, клинический профессор Копенгагенского университета. По его словам, это объективные физические особенности, связанные с разницей давлений. Однако немного помочь уменьшить метеоризм все-таки можно.

Как рассказал ВВС господин профессор, сам он как-то тоже обнаружил, как живот раздулся во время дальнего перелета в Новую Зеландию. Далее он наблюдал, как его пустая бутылка с водой расширилась во время полета, а затем вмялся, когда они вернулись на землю, он понял, что то же самое можно сказать и о его желудок.

«Давление в самолете падает, и газ должен расширяться и занять большее пространство. Во время полета газ, находящийся внутри желудка, затем расширяется на 30 процентов — и ему нужно куда-то идти», — заявил профессор.

Он также отметил, что есть некоторые способы уменьшить количество дискомфорта для себя и окружающих. В частности, употреблять больше углеводов и меньше клетчатки перед полетом и в самолете. А вот от газированных напитков, включая воду с газом, лучше отказаться.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International