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Професор розкрив секрет, чому люди дуже часто пукають під час польоту в літаку

Гліб Парфененко
Професор розкрив секрет, чому люди дуже часто пукают під час польоту в літаку

«Ви не винні в тому, що часто пукаєте в літаку», – заспокоїв туристів Джейкоб Розенберг, клінічний професор Копенгагенського університету. За його словами, це об’єктивні фізичні особливості, пов’язані з різницею тисків. Однак трохи допомогти зменшити метеоризм все-таки можна.

Як розповів ВВС пан професор, сам він якось теж виявив, як живіт роздувся під час далекого перельоту в Нову Зеландію. Далі він спостерігав, як його порожня пляшка з водою розширилася під час польоту, а потім вм’яла, коли вони повернулися на землю, він зрозумів, що те ж саме можна сказати і про його шлунок.

«Тиск в літаку падає, і газ повинен розширюватися і зайняти більший простір. Під час польоту газ, що знаходиться всередині шлунка, потім розширюється на 30 відсотків – і йому потрібно кудись йти», – заявив професор.

Він також зазначив, що є деякі способи зменшити кількість дискомфорту для себе і оточуючих. Зокрема, вживати більше вуглеводів і менше клітковини перед польотом і в літаку. А ось від газованих напоїв, включаючи воду з газом, краще відмовитися.

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