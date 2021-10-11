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Кофе с молоком, картофель с мясом и салат из помидоров и огурцов — опасные сочетания

Кава з молоком, м'ясо з картоплею, помідори і огірки - улюблені поєднання, які, однак, можуть бути дуже шкідливими для організму і викликати дискомфорт.

Глеб Парфененко
Кофе с молоком, картофель с мясом и помидоры с огурцами - опасные сочетания

«Многие люди не переносят мясо с картошкой или макаронами. И тому есть причины: мясо, продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а картофель — крахмалистые углеводы, расщепляются в основном в кишечнике», — сказала российский диетолог Доломатина. Это вызывает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Некоторые сообщения овощей также не рекомендуются, например, ваш любимый салат — салат из помидоров и огурцов.

«Многие также не рекомендуют сочетать помидоры с огурцами. Но здесь все индивидуально, и многим этот салат нравится. Главное — не переусердствовать», — добавила Соломатина.

Диетолог также советует не пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов.

Если вы выпьете одну чашку, то вряд ли почувствуете дискомфорт «. Однако если напиток употребляется в больших количествах, кофе, как и крепкий чай, свяжется с белками молока, что затруднит пищеварение», — пояснила Соломатина.

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