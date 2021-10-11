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Кава з молоком, картопля з м’ясом і салат з помідорів і огірків – небезпечні поєднання

Кава з молоком, м'ясо з картоплею, помідори і огірки - улюблені поєднання, які, однак, можуть бути дуже шкідливими для організму і викликати дискомфорт.

Гліб Парфененко
Кава з молоком, картопля з м'ясом і помідори з огірками - небезпечні поєднання

«Багато людей не переносять м’ясо з картоплею або макаронами. І тому є причини: м’ясо, продукт, який перетравлюється в шлунку, вимагає соляної кислоти, а картопля – крохмалисті вуглеводи, розщеплюються в основному в кишечнику», – сказала російський дієтолог Доломатина. Це викликає дискомфорт в шлунково-кишковому тракті. Деякі сполучення овочів також не рекомендуються, наприклад, ваш улюблений салат – салат з помідорів і огірків.

“Багато також не рекомендують поєднувати помідори з огірками. Але тут все індивідуально, і багатьом цей салат подобається. Головне – не перестаратися”, – додала Соломатіна.

Дієтолог також радить не пити багато кави з молоком через особливості хімічного складу цих продуктів.

Якщо ви вип’єте одну чашку, то навряд чи відчуєте дискомфорт”. Однак якщо напій вживається у великих кількостях, кава, як і міцний чай, зв’яжеться з білками молока, що ускладнить травлення”, – пояснила Соломатіна.

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