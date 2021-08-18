Эксперимент: 8000 беременных женщин вакцинированы Pfizer и Moderna — вот их жалобы

Согласно исследованию американских врачей, беременные женщины хорошо переносят РНК-вакцины против нового коронавируса компаний Pfizer и Moderna.

«Проведенные нами широкомасштабные наблюдения показывают, что препараты против Covid-19 хорошо переносятся будущими матерями, кормящими матерями и женщинами детородного возраста», — говорится в исследовании.

В исследовании, проведенном учеными из Вашингтонского университета в Сиэтле, приняли участие около 8000 беременных женщин и 3000 женщин, которые планируют в ближайшее время стать матерями.

В период с января по март этого года две трети из них были вакцинированы Pfizer, а остальные — Moderna.

Оказывается, у них те же побочные эффекты, что и во всех других иммунизированных — боль в месте введения вакцины, утомляемость и жар, сообщает BTA.

Только 4,4% беременных обнаружили более серьезные проблемы, но они не повлияли на плод.

Оказывается, у них те же побочные эффекты, что и во всех других иммунизированных — боль в месте введения вакцины, утомляемость и жар, сообщает BTA.

Только 4,4% беременных обнаружили более серьезные проблемы, но они не повлияли на плод.