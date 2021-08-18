Експеримент: 8000 вагітних жінок вакциновані Pfizer і Moderna – ось їх скарги

Згідно з дослідженням американських лікарів, вагітні жінки добре переносять РНК-вакцини проти нового коронавируса компаній Pfizer і Moderna.

«Проведені нами широкомасштабні спостереження показують, що препарати проти Covid-19 добре переносяться майбутніми матерями, матерями-годувальницями і жінками дітородного віку», – йдеться в дослідженні.

У дослідженні, проведеному вченими з Вашингтонського університету в Сієтлі, взяли участь близько 8000 вагітних жінок і 3000 жінок, які планують найближчим часом стати матерями.

У період з січня по березень цього року дві третини з них були вакциновані Pfizer, а решта – Moderna.

Виявляється, у них ті ж побічні ефекти, що і у всіх інших імунізованих – біль у місці введення вакцини, стомлюваність і жар, повідомляє BTA.

Тільки 4,4% вагітних виявили більш серйозні проблеми, але вони не вплинули на плід.

Виявляється, у них ті ж побічні ефекти, що і у всіх інших імунізованих – біль у місці введення вакцини, стомлюваність і жар, повідомляє BTA.

Тільки 4,4% вагітних виявили більш серйозні проблеми, але вони не вплинули на плід.