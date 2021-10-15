Частое употребление риса негативно сказывается на здоровье

Рис — очень популярная еда. Она присутствует в культуре многих народов. С ним готовят всевозможные рецепты, каждый из которых вкуснее другого. Он очень вкусный и очень доступный. По этим и многим другим причинам рис занимает центральное место в рационе миллионов людей во всем мире.

Рис является богатым источником ценных витаминов группы В, селена, фосфора, марганца, магния. Он содержит большое количество углеводов, которые могут представлять опасность для вашей тонкой талии и создавать дополнительный потенциальный риск развития диабета.

Если вы принадлежите к тем людям, которые употребляют рис часто и в больших количествах, вы должны знать, что это может иметь потенциальные негативные последствия для здоровья. Вот некоторые из них.

Вздутие живота и газы

Рис содержит крахмал. Это один из видов сложных углеводов, который при частом и постоянном потреблении может вызвать дискомфорт в животе. Некоторые из неприятных симптомов включают вздутие живота, газы, отрыжку, несварение желудка, а иногда и боль.

Риск развития диабета

Поскольку рис очень богат углеводами, частое употребление его в больших количествах может ухудшить чувствительность клеток к инсулину, а это впоследствии может привести к диабету. Рис имеет высокий гликемический индекс, что делает его рискованным пищей для людей, подверженных риску развития диабета. Коричневый, черный и красный рис имеют средний гликемический индекс, но даже они не совсем безвредны при частом употреблении.