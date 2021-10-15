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Медицина

Часте вживання рису негативно позначається на здоров’я

Гліб Парфененко
Часте вживання рису негативно позначається на здоров'я

Рис – дуже популярна їжа. Вона присутня в культурі багатьох народів. З ним готують всілякі рецепти, кожен з яких смачніше іншого. Він дуже смачний і дуже доступний. З цих та багатьох інших причин рис займає центральне місце в раціоні мільйонів людей в усьому світі.

Рис є багатим джерелом цінних вітамінів групи В, селену, фосфору, марганцю, магнію. Він містить велику кількість вуглеводів, які можуть становити небезпеку для вашої тонкої талії і створювати додатковий потенційний ризик розвитку діабету.

Якщо ви належите до тих людей, які вживають рис часто і у великих кількостях, ви повинні знати, що це може мати потенційні негативні наслідки для здоров’я. Ось деякі з них.

Здуття живота і гази

Рис містить крохмаль. Це один з видів складних вуглеводів, який при частому і постійному споживанні може викликати дискомфорт у животі. Деякі з неприємних симптомів включають здуття живота, гази, відрижку, нетравлення шлунка, а іноді і біль.

Ризик розвитку діабету

Оскільки рис дуже багатий вуглеводами, часте вживання його у великих кількостях може погіршити чутливість клітин до інсуліну, а це згодом може призвести до діабету. Рис має високий глікемічний індекс, що робить його ризикованою їжею для людей, схильних до ризику розвитку діабету. Коричневий, чорний і червоний рис мають середній глікемічний індекс, але навіть вони не зовсім нешкідливі при частому вживанні.

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