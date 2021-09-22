Тем, кто выразил свое мнение в соцсетях, грозит тюремное заключение в 56 из 70 стран

Интернет-пользователи в рекордном количестве стран подверглись арестам и физическим нападениям за сообщения в социальных сетях в прошлом году, говорится в докладе, что показывает мрачную картину свободы слова в Интернете в 2021 году.

В ежегодном докладе «Свобода в сети», который был опубликован во вторник, говорится, что отключение Интернета в Мьянме и Беларуси является серьезным провалом: права в Интернете снижаются во всем мире 11-й год подряд.

«В этом году пользователи также столкнулись с физическими атаками в ответ на свои онлайн-сообщение в 41 стране», — говорится в отчете. Исследование началось 11 лет назад.

В отчете также отмечается, что пользователи социальных сетей были арестованы или осуждены за свою онлайн-деятельность в 56 из 70 стран, охваченных отчетом. Это рекордные 80%.