Египет облагает налогами авторов, публикующих статьи в Интернете

В Египте создатели контента, публикующие сообщения в социальных сетях, будут облагаться налогом. Это относится к людям, которые зарабатывают более 32 000 долларов в год. Это ответ на все более популярный в Интернете поиск постоянного источника дохода.

«Любой, кто получает прибыль в Египте, должен облагаться справедливым налогом, независимо от того, где он работает», — сказал Мохамед аль-Гайяр из налоговой администрации страны по египетскому государственному телевидению. Он добавил, что министр финансов Египта «прекрасно знает, что миллионы людей не платят свою справедливую долю налогов — они уклоняются от них».

В Египте с 2018 года власти контролируют пользователей социальных сетей, у которых насчитывается более 5000 подписчиков. По мнению властей, они могут нести ответственность за размещение так называемых фейковых новостей.