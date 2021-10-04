Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены имиджа

После того как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал появляться на публике значительно похудевшим, его заподозрили в использовании двойника. Об этом сообщает газета The Sun.

«Изменение имиджа» главы КНДР по-прежнему провоцировала слухи о его серьезной болезни. Однако любители теории заговора пошли дальше и после появления фотографий Ким Чен Ына с военного парада стали заявлять о существовании двойника. В то же время мнения на Reddit, где развернулась дискуссия на тему двойника Ким Чен Ына: большинство пользователей считают, что политик стал спортивным.