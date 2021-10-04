ГоловнаLifeStyleКім Чен Ина запідозрили у використанні двійника через зміну іміджу
LifeStyle

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника через зміну іміджу

Гліб Парфененко
Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника через зміну іміджу

Після того як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став з’являтися на публіці значно схудлим, його запідозрили у використанні двійника. Про це повідомляє газета The Sun.

“Зміна іміджу” глави КНДР і раніше провокувала чутки про його серйозну хворобу. Однак любителі теорії змови пішли далі і після появи фотографій Кім Чен Ина з військового параду стали заявляти про існування двійника. У той же час думки розділилися на Reddit, де розгорнулася дискусія на тему двійника Кім Чен Ина: більшість користувачів вважають, що політик став спортивним.

Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника через зміну іміджу

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо Байденпандеміявакциназемлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International