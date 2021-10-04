Кім Чен Ина запідозрили у використанні двійника через зміну іміджу

Після того як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став з’являтися на публіці значно схудлим, його запідозрили у використанні двійника. Про це повідомляє газета The Sun.

“Зміна іміджу” глави КНДР і раніше провокувала чутки про його серйозну хворобу. Однак любителі теорії змови пішли далі і після появи фотографій Кім Чен Ина з військового параду стали заявляти про існування двійника. У той же час думки розділилися на Reddit, де розгорнулася дискусія на тему двійника Кім Чен Ина: більшість користувачів вважають, що політик став спортивним.