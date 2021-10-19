Северная Корея в очередной раз угрожает ракетными испытаниями

Северная Корея провела дальнейшие испытания баллистических ракет. Представители южнокорейской армии сообщили о пуске первой ракеты. В свою очередь, глава японского правительства Фумио Кишида рассказал о двух ракетах, которые упали в море, не причинив ущерба.

Южнокорейская разведка утверждает, что это могли быть испытания ракет, предназначенных для оснащения подводных лодок, поскольку они велись из окрестностей порта, где размещены такие подразделения.

Еще один ракетный тест

Это пятое ракетное испытание с начала сентября. Эксперты отмечают, что были испытаны ракеты разных типов.

Они также напоминают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о выпуске ракетного и ядерного оружия. Пхеньян обвиняет Вашингтон и Сеул во враждебных намерениях и утверждает, что ядерное и ракетное вооружение защищает его от вторжения.

Замороженные переговоры

Ядерные переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик в феврале 2019 года после неудачной встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

После вступления в должность президента США Джо Байден приказал провести всеобъемлющий обзор политики США в отношении северокорейского режима, чтобы определить возможные сценарии действий против растущей угрозы со стороны Северной Кореи.