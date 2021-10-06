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Каждая вторая игрушка куплена в интернете — опасна для детей

Майже половина іграшок, куплених через Інтернет у третіх осіб, небезпечні для гри дітей, показало нове дослідження.

Глеб Парфененко
Каждая вторая игрушка куплена в интернете - опасна для детей

Доклад, подготовленный по заказу Британской ассоциации игрушек и хобби (BTHA), показала, что много подарков, купленных через интернет, могут раздавить, задушить, обжечь, отравить, а также ударить ребенка током, сообщает Sky News.

С 255 игрушек, отобранных наугад, проверенных и протестированных, 88% не соответствовали никаким стандартам, а 48% были опасны для игры.

В отчете проверялись товары, приобретенные через Amazon, eBay, AliExpress и Wish, BTHA.

Недавно удалось спасти двухлетнего ребенка после того, как мать купила магниты в форме конфет, а ребенок их проглотила. Рентген показал, что магниты были настолько сильными, что укрепились в желудке ребенка и разорвали три части кишечника.

В настоящее время не существует международного правового положения, которое заставляло бы интернет-магазины проверять безопасность продуктов, продаваемых онлайн.

Многие интернет-магазины находятся за границей — вне юрисдикции местных законов.

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