Згідно зі звітом, майже половина іграшок, куплених в інтернеті, є «небезпечними» для дітей

Доповідь, підготовлена ​​на замовлення Британської асоціації іграшок і хобі (BTHA), показала, що багато подарунків, куплені через інтернет, можуть розчавити, задушити, обпалити, отруїти, а також вдарити дитину струмом, повідомляє Sky News.

З 255 іграшок, відібраних навмання, перевірених і протестованих, 88% не відповідали жодним стандартам, а 48% були небезпечні для гри.

У звіті перевірялися товари, придбані через Amazon, eBay, AliExpress і Wish, BTHA.

Нещодавно вдалося врятувати дворічну дитину після того, як мати купила магніти у формі цукерок, а дитина їх проковтнула. Рентген показав, що магніти були настільки сильними, що скріпилися в шлунку дитини і розірвали три частини кишечника.

В даний час не існує міжнародного правового положення, яке змушувало б інтернет-магазини перевіряти безпеку продуктів, що продаються онлайн.

Багато інтернет-магазини знаходяться за кордоном – поза юрисдикцією місцевих законів.