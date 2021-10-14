Армия КНДР демонстрирует «железные кулаки», способность разрушать головой бетон и гнуть железо (Видео)

Северокорейские государственные СМИ транслировали кадры, на которых солдаты демонстрируют свою боевую мощь и способность разрушать различные предметы голыми руками.

Спектакль был показан на выставке систем вооружения в Пхеньяне, и его посмотрели ведущие деятели страны, в том числе лидер Ким Чен Ын.

Солдаты не только разбивали кирпичи и плитки, но и лежали на кроватях из осколков стекла и железных гвоздей, а бетонные плиты на их телах разбивали на куски молотками.

В финале люди сгибают железные прутья шеями и освобождаются от цепей.

Северокорейские СМИ отмечают, что это должно показать врагам, что их солдаты держали в руках «железные кулаки для защиты мира в стране».

Хотя само собой разумеется, что, вероятно, лучше не пытаться выполнять любые из этих действий.