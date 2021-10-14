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Армия КНДР демонстрирует «железные кулаки», способность разрушать головой бетон и гнуть железо (Видео)

Глеб Парфененко
Армия КНДР демонстрирует «железные кулаки», способность разрушать головой бетон и гнуть железо (Видео)
epa09035151 A photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un attending the first enlarged meeting of the 8th Central Military Commission of the Workers' Party of Korea (WPK) at the office building of the Central Committee of the WPK in Pyongyang, North Korea, 24 February 2021 (issued 25 February 2021). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY

Северокорейские государственные СМИ транслировали кадры, на которых солдаты демонстрируют свою боевую мощь и способность разрушать различные предметы голыми руками.

Спектакль был показан на выставке систем вооружения в Пхеньяне, и его посмотрели ведущие деятели страны, в том числе лидер Ким Чен Ын.

Солдаты не только разбивали кирпичи и плитки, но и лежали на кроватях из осколков стекла и железных гвоздей, а бетонные плиты на их телах разбивали на куски молотками.

В финале люди сгибают железные прутья шеями и освобождаются от цепей.

Северокорейские СМИ отмечают, что это должно показать врагам, что их солдаты держали в руках «железные кулаки для защиты мира в стране».

Хотя само собой разумеется, что, вероятно, лучше не пытаться выполнять любые из этих действий.

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