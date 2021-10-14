Армія КНДР демонструє «залізні кулаки», здатність руйнувати головою бетон і гнути залізо (Відео)

Північнокорейські державні ЗМІ транслювали кадри, на яких солдати демонструють свою бойову міць і здатність руйнувати різні предмети голими руками.

Вистава була показана на виставці систем озброєння в Пхеньяні, і його подивилися провідні діячі країни, в тому числі лідер Кім Чен Ин.

Солдати не тільки розбивали цеглу та плитки, але і лежали на ліжках з осколків скла і залізних цвяхів, а бетонні плити на їхніх тілах розбивали на шматки молотками.

У фіналі люди згинають залізні прути шиями і звільняються від ланцюгів.

Північнокорейські ЗМІ відзначають, що це повинно показати ворогам, що їх солдати тримали в руках «залізні кулаки для захисту миру в країні».

Хоча само собою зрозуміло, що, ймовірно, краще не намагатися виконувати будь-які з цих дій.