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КОРЕЯ

Пхеньян хочет восстановить сообщение с Южной Кореей

Глеб Парфененко
Пхеньян хочет восстановить сообщение с Южной Кореей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о восстановлении коммуникаций с Южной Кореей, сообщает государственное агентство Северной Кореи.

Выступая перед Верховным национальным собранием, Ким сказал, что хочет, чтобы это произошло в начале октября. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они предлагают переговоры без изменения своей враждебной политики в отношении Пхеньяна.

Заявление Кима прозвучало на следующий день после того, как Северная Корея продемонстрировала свою силу, испытав запуск новой гиперзвуковой ракеты. Межкорейские отношения зашли в тупик после саммита США и Северной Кореи в начале 2019 года.

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