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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о своей готовности восстановить «горячие линии» с Южной Кореей

Евгений Подольский

По информации агентства KCNA, Ким Чен Ын принял такое решение во время 5-й сессии Верховного народного собрания Северной Кореи с целью улучшения отношений с Южной Кореей и построения мира на Корейском полуострове.

Северная Корея прервала линии связи с властями своего южного соседа после того, как в августе открыла их всего через несколько недель.

Северная Корея перестала отвечать на звонки с юга после того, как Ким Чен Ын объявил, что Сеул должен быть наказан за совместные военные учения с США.

Обе страны на Корейском полуострове фактически находятся в состоянии войны, которая закончилась перемирием в 1953 году.

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