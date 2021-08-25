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В Китае обнаружено огромное месторождение сланцевой нефти

Глеб Парфененко
В Китае обнаружено огромное месторождение сланцевой нефти
Gas platform or rig platform in sunset or sunrise time.

Китайская энергетическая компания RetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтяной компании) обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем китайском месторождении Дацин, Компания расположена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА Новости.

«Вероятные геологические запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн», — говорится в официальном заявлении компании.

Также сообщается, что ключевые скважины показывают устойчивый тестовый добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки, а общий объем добычи сырой нефти составляет более 6000 тонн.

«Достигнут важный cтpaтегичний прорыв в добыче ĸонкретной сланцевой нефти в бассейне Сонглао», — заявила компания.

Нефтегазовое месторождение Дацин был открыт в 1959 году. Сегодня это крупнейшее в Китае месторождение с геологическими запасами, которое составляет более 5,7 миллиарда тонн нефти и 1 триллион тонн нефти.

В июле этого года стало известно, что за первые шесть месяцев этого года импорт нефти в Китай сократился на 3% в год, что отражает рост мировых цен на сырьевые товары и периоды плановых остановок нефтеперерабатывающих заводов.

Впервые с 2013 года импорт нефти в страну за полугодие сократился. В январе-июне в страну было импортировано 260,6 миллионов тонн нефти, по данным китайских властей. ЕС также сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтеперерабатывающих компаний в попытке справиться с большими запасами сырой нефти и ограничить выбросы углекислого газа.

Источник: money.bg

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