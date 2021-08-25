В Китае обнаружено огромное месторождение сланцевой нефти

Китайская энергетическая компания RetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтяной компании) обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем китайском месторождении Дацин, Компания расположена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА Новости.

«Вероятные геологические запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн», — говорится в официальном заявлении компании.

Также сообщается, что ключевые скважины показывают устойчивый тестовый добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки, а общий объем добычи сырой нефти составляет более 6000 тонн.

«Достигнут важный cтpaтегичний прорыв в добыче ĸонкретной сланцевой нефти в бассейне Сонглао», — заявила компания.

Нефтегазовое месторождение Дацин был открыт в 1959 году. Сегодня это крупнейшее в Китае месторождение с геологическими запасами, которое составляет более 5,7 миллиарда тонн нефти и 1 триллион тонн нефти.

В июле этого года стало известно, что за первые шесть месяцев этого года импорт нефти в Китай сократился на 3% в год, что отражает рост мировых цен на сырьевые товары и периоды плановых остановок нефтеперерабатывающих заводов.

Впервые с 2013 года импорт нефти в страну за полугодие сократился. В январе-июне в страну было импортировано 260,6 миллионов тонн нефти, по данным китайских властей. ЕС также сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтеперерабатывающих компаний в попытке справиться с большими запасами сырой нефти и ограничить выбросы углекислого газа.

Источник: money.bg