У Китаї виявлено величезне родовище сланцевої нафти

Китайська енергетична компанія RetroChina (дочірнє підприємство Китайської національної нафтової компанії) виявила значні запаси сланцевої нафти на найбільшому китайському родовищі Дацин, Компанія розташована в північно-східній провінції Хейлунцзян, повідомляє РІА Новини.

“Ймовірні геологічні запаси сланцевої нафти на родовищі Дацин-Гулун перевищують 1,268 мільярда тонн”, – йдеться в офіційній заяві компанії.

Також повідомляється, що ключові свердловини показують стійкий тестовий видобуток на рівні 30 кубометрів нафти на добу, а загальний обсяг видобутку сирої нафти становить понад 6 тисяч тонн.

“Досягнуто важливий cтpaтегічний прорив у видобутку ĸонкретной сланцевої нафти в басейні Сонглао”, – заявила компанія.

Нафтогазове родовище Дацин було відкрито в 1959 році. Сьогодні це найбільше в Китаї родовище з геологічними запасами, яке становить понад 5,7 млрд тонн нафти та 1 трильйон тонн нафти.

У липні цього року стало відомо, що за перші шість місяців цього року імпорт нафти в Китай скоротився на 3% в рік, що відображає зростання світових цін на сировинні товари і періоди планових зупинок нафтопереробних заводів.

Вперше з 2013 року імпорт нафти в країну за півріччя скоротився. У січні-червні в країну було імпортовано 260,6 млн тонн нафти, згідно з даними китайської влади. ЄС також скоротив квоти на імпорт нафти для незалежних нафтопереробних компаній в спробі впоратися з великими запасами сирої нафти і обмежити викиди вуглекислого газу.

Джерело: money.bg