ГоловнаЕкономікаУ Китаї виявлено величезне родовище сланцевої нафти
Допомога проекту

У Китаї виявлено величезне родовище сланцевої нафти

У Китаї виявлено величезне родовище сланцевої нафти
ЕкономікаКИТАЙ
Гліб Парфененко

Китайська енергетична компанія RetroChina (дочірнє підприємство Китайської національної нафтової компанії) виявила значні запаси сланцевої нафти на найбільшому китайському родовищі Дацин, Компанія розташована в північно-східній провінції Хейлунцзян, повідомляє РІА Новини.

“Ймовірні геологічні запаси сланцевої нафти на родовищі Дацин-Гулун перевищують 1,268 мільярда тонн”, – йдеться в офіційній заяві компанії.

Також повідомляється, що ключові свердловини показують стійкий тестовий видобуток на рівні 30 кубометрів нафти на добу, а загальний обсяг видобутку сирої нафти становить понад 6 тисяч тонн.

“Досягнуто важливий cтpaтегічний прорив у видобутку ĸонкретной сланцевої нафти в басейні Сонглао”, – заявила компанія.

Нафтогазове родовище Дацин було відкрито в 1959 році. Сьогодні це найбільше в Китаї родовище з геологічними запасами, яке становить понад 5,7 млрд тонн нафти та 1 трильйон тонн нафти.

У липні цього року стало відомо, що за перші шість місяців цього року імпорт нафти в Китай скоротився на 3% в рік, що відображає зростання світових цін на сировинні товари і періоди планових зупинок нафтопереробних заводів.

Вперше з 2013 року імпорт нафти в країну за півріччя скоротився. У січні-червні в країну було імпортовано 260,6 млн тонн нафти, згідно з даними китайської влади. ЄС також скоротив квоти на імпорт нафти для незалежних нафтопереробних компаній в спробі впоратися з великими запасами сирої нафти і обмежити викиди вуглекислого газу.

Джерело: money.bg

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International