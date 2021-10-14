«Мы не будем первыми, кто начнет войну с Китаем, но и не будем стоять в стороне». Заявление министра обороны Тайваня

— Тайвань не начнет войну с Китаем и никоим образом не приведет к конфликту в одиночку, но если другая сторона предпримет военные действия, ей придется ответить, — заявил в четверг министр обороны Чиу Гоченг. Это очередное заявление представителя правительства Тайваня относительно возможного начала войны с КНР.

В четверг министр Чиу принял участие в заседании парламентского комитета национальной обороны — Законодательного совета.

Чиу подчеркнул, что Тайвань не приведет к конфликту с Китаем, но это не означает, что тайваньские военные будут простаивать «как пластиковые манекены». По его словам, стране придется реагировать на возможные военные действия противоборствующей стороны. — Первый бой в таком случае не будет последним, потому что только одна сторона принимает решение об окончании войны, — добавил министр обороны.

В начале октября Чиу объявил, что Китай уже имеет возможность атаковать Тайвань и что полномасштабное вторжение будет в пределах досягаемости КНР в 2025 году. Он также отметил, что недавние многочисленные вторжения китайских военных самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня подвергли тайваньских пилотов серьезному давлению.

С аналогичным заявлением в воскресенье выступил президент Тайваня Кадж Инвэнь. — Еще раз хочу сказать, что Тайвань готов внести свой вклад в мирное развитие ситуации в регионе. Наша позиция по отношениям в (Тайваньском) проливе остается прежней: ни наша добрая воля, ни наши обязательства не изменятся. «Мы призываем к сохранению статус-кво, и мы приложим все усилия, чтобы предотвратить одностороннее изменение нынешнего состояния», — сказала она. По ее словам, «мы рассчитываем на улучшение отношений в проливе и не будем действовать опрометчиво, но ни у кого не должно быть иллюзий: тайваньцы не поддадутся давлению».

В начале октября юго-западная часть ПВО Тайваня была прорвана в общей сложности 150 раз китайскими военными самолетами, включая истребители Shenyang J-16 и SU-30 и бомбардировщики Xian H-6, способные нести ядерные боеголовки. Тогда был побит текущий рекорд таких вторжений, когда 56 военных самолетов КНР были доставлены в тайваньскую ПВО за один день. В последние дни ситуация улучшилась — последнее нарушение произошло в воскресенье, когда три китайских самолета вторглись в зону.