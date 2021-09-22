Нет никакого кризиса: China Evergrande будет своевременно выплачивать проценты по облигациям

Основное подразделение China Evergrande Group (3333.HK) заявило в среду, что сделает выплату процентов по облигациям 23 сентября после частных переговоров с владельцами облигаций, поскольку глобальные инвесторы обеспокоены возможным дефолтом китайского девелопера №2 — сообщает Reuters.com.

В заявке на обмен в Шэньчжэне компания Hengda Real Estate Group Co Ltd заявила, что в четверг сделает выплату по процентам за свою облигацию на 5,8% в сентябре 2025 года, что торгуется в Шэньчжэне.

Компания не раскрыла подробностей своего плана выплаты процентов, отметив лишь, что облигация «уже урегулирована путем частных переговоров».

По данным Refinitiv, процентный доход компании составляет 232 миллиона юаней (35,88 миллиона долларов).

Evergrande также должна выплатить проценты на сумму 83,53 миллиона долларов за оффшорные долларовые облигации в четверг. В заявке на выплати в Шэньчжэне об оффшорных облигации не упоминалось.

(1 доллар США = 6,4655 китайских юаней)