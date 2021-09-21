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Экономика

Стали известны причины резкого падения курса биткоина

Криптовалюта дешевшає на тлі розпродажу на світових ринках

Панасюк Алексей

Курс биткоина снижается на фоне волны распродаж на финансовых рынках из-за опасений по поводу растущих проблем китайского застройщика China Evergrande Group. За последние 24 часа стоимость биткоина снизилась почти на 8% и к 22:33 нст на coinmarketcap.com составляла 43 982,94 доллара.

Между тем с начала года биткойн подорожал почти на 50%.

Долговые проблемы Evergrande вызывают все больше опасений у инвесторов, и это толкает вниз мировые финансовые рынки. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.

Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, и отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

Сомнения инвесторов в том, что Evergrande сможет платить по долгам, также толкают вниз мировые фондовые рынки и цены на нефть.

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