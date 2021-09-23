Что произошло на рынке криптовалют за последние семь дней

Последние семь дней стали шоковыми практически для всех финансовых рынков, крипторынок не стал исключением. Виной всему эксперты назвали одну из крупнейших строительных компаний Китая, а точнее ее возможный дефолт по долговым обязательствам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

China Evergrande Group накопила долг в $309 млрд. 20 сентября строительный гигант сообщил о возможной реструктуризации выплат, по закону у компании есть 30 дней для переговоров с инвесторами. Рейтинговое агентство S&P заявило, что правительство Китая не намерено спасать Evergrande при ухудшении ситуации. Эти заявления и вызвали хаос на финансовых рынках. И такая реакция вполне закономерна. Это фантомные боли от кризиса 2008 года: инвесторы опасаются, что проблемы гигантского застройщика скажутся на рынке недвижимости, поэтому «дуют на молоко» и выходят из открытых позиций.

Эксперты аналитического агентства Glassnode проанализировали криптовалютный рынок и заявили, что биткоин начали продавать даже некоторые закоренелые долгосрочные держатели. Однако аналитики отметили, что ценовая реакция и данные о перемещении средств в блокчейне свидетельствуют, в целом, об устойчивой реакции. С таким выводом согласен и глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Он считает, что биткоину суждено стать глобальной резервной валютой. Финансист призывает всех противников криптовалют подробнее изучить технологии, на которых они базируются, чтобы более точно определить для себя почему они не хотят владеть цифровыми активами. «Да, биткоин волатилен, но это лишь потому, что находится на очень ранней стадии принятия. У акций Amazon была такая же волатильная кривая 24 года назад. Но если бы вы инвестировали $10 000 в акции Amazon на IPO, то сегодня получили бы $21 млн», — сказал Энтони Скарамуччи. Кстати, увидеть первые шаги «цифрового золота» в качестве резервной валюты на официальном уровне скоро можно будет на примере Сальвадора. Президент этой страны отчитался, что правительство закупило еще 150 монет BTC на фоне минувшего обвала рынка.

По итогам отчетного семидневного периода общая капитализация криптовалютного рынка продемонстрировала существенную просадку. На вечер среды, 22 сентября 2021 года, она зафиксировалась существенно ниже отметки $2 трлн, составив $1,82 трлн, что на 13,7% меньше результата конца прошлой недели.

1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость «первой криптовалюты» опустилась до отметки $41994. По итогам прошедшего семидневного периода рыночная капитализация «цифрового золота» рухнула $107 млрд, составив $789 млрд. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации при этом выросла на 0,8 процентных пункта и на конец прошедшего отчетного периода составила 42,5%.

2. Ethereum (ETH). «Эфир» переоценен. К такому мнению пришел аналитический отдел JPMorgan. По словам эксперта Николаса Панагирцоглу, справедливая цена на Ethereum, рассчитанная на основе сетевой активности, составляет не больше $1500. Специалисты считают, что цена второй по капитализации криптовалюты гораздо менее привлекательна, чем предполагается при рассмотрении рыночный стоимости ETH. Эксперты также отмечают, что нарастающая конкуренция со стороны таких проектов как Solana и Cordano не находит отражение в формировании стоимости Ethereum. «Мы видим хешрейт и количество уникальных адресов в сети блокчейн и пытаемся оценить ценность Ethereum. Мы изо всех сил стараемся поднять оценочную стоимость актива выше $1500», — добавил стратег JPMorgan

На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость «цифровой нефти» составила $2901. По итогам прошедших семи дней стоимость актива упала на 15,72%. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка за это время снизилась на 0,33 процентных пункта и составила 18,37%.

3. Cordano (ADA). На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость Cordano (ADA) составила $2,1. Стоимость данного цифрового актива за прошедшие семь дней потеряла 14,63%, а его доля в общей капитализации криптовалютного рынка составила 3,59%.

4. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость BNB составила $357,7. По итогам прошедшего семидневного периода стоимость данной криптовалюты потеряла 16,79%. Доля Binance Coin (BNB) в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась, составив 3,25%.

5. Ripple (XRP). Журналисты Fox сообщили о том, что выяснили причину столь пристального внимания SEC к XRP, а не, например, к Ethereum. Корреспондент телеканала Чарльз Гаспиано заявил, что SEC отказался от идеи добиваться признания «эфира» ценной бумагой из-за его полностью построенной блокчейн инфраструктуры. Именно этот факт стал решающим при отнесении ETH к категории товаров, в отличии от XRP, природу которого SEC рассматривает как незарегистрированную ценную бумагу. Кроме того Комиссия по ценным бумагам и биржам США акцентировала внимание на том, что токен XRP целиком и полностью используется для финансирования операционной деятельности финтех-компании Ripple. Авторитетный технический аналитик и руководитель Factor LLC Питер Брандт поделился мнением, что полностью согласен с SEC и считает XRP ценной бумагой. «Лично я считаю XRP ценной бумагой, однако это никоем образом не помешает мне владеть ей при благоприятных обстоятельствах», — написал он.

На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,92. Падение стоимости по итогам недели составил 16,36%. Доля Ripple (XRP) в общей капитализации криптовалютного рынка при этом снизилась на 0,27 процентных пункта и составила 2,35%.

6. Solana (SOL). Сбой в тестовом блокчейне Solana, который привел к резкому падению стоимости цифрового актива неделю назад, был всесторонне расследован разработчиками проекта. 21 сентбяр была опубликована предварительная версия отчета. Специалисты сообщили, что причиной, практически парализовавшей работу тестовой сети, стала целенаправленная DoS-атака. Загрузка сети непрекращающимися хаотичными транзакциями привела к ее переполнению и банально подвесила многие валидаторы. Разработчики пообещали опубликовать полную версию отчета с предложениями по недопущению повторения подобных ситуаций в октябре.

На вечер среды, 22 сентября 2021 года, стоимость SOL составила $128,59. По итогам прошедшего семидневного периода стоимость данной криптовалюты обрушилась на внушительные 17,57%. При этом доля Solana (SOL) в общей капитализации криптовалютного рынка составила 2,09%.